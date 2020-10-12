Стивен Кинг рекомендует к просмотру российский сериал "Эпидемия"

Российский сериал "Эпидемия" получил одну из самых высоких рекомендаций. В своем твиттер-аккаунте всемирно известный писатель Стивен Кинг посвятил "Эпидемии" (на Netflix сериал вышел под названием To the Lake) отдельный пост. Более того, классик выделил 4 вещи, которые нужно знать о сериале.

Первое - это чума (в том смысле, что чумовой проект, тоже!). Второе - в нем много снега и холода. "Ну это же Россия!" - поясняет писатель недогадливым. Тут хочется отправить послание всем, кто, принимая решения о съемке сериалов для российского ТВ, говорит, что зимы быть в кадре не должно, зритель ее не любит. Пора расширять горизонты.

В третьем пункте Кинг отмечает, что все пьют водку. И в четвертом, предупреждая о спойлере, рассказывает, что маленький мальчик в сериале - настоящая "заноза в заднице".

У поста на утро 12 октября было 180 ретвитов и 1250 лайков. Если создатели не продлят сериал на второй сезон, при таком успехе, конечно, это будет ошибкой с их стороны. Тем более, что у первого сезона - открытый финал. И в нем к изолированным на озере героям приходит отряд китайцев. И зрителям не терпится узнать, что же будет дальше.

Примечательно, что вся история с сериалом "Эпидемия" - его триумфальным выходом к международному зрителю - происходит во время очередного Каннского международного фестиваля сериалов. Напомним, что "Эпидемия" в прошлом 2019 году была единственным российским сериалом, отобранным в Канны на фестиваль Cannes Series.

В этом году фестиваль перенесли с апреля на октябрь. И именно в эти дни аккредитованные участники смотрят лучшие новые проекты со всего мира, среди которых - внимание - есть также российский сериал. Как уже писала "РГ" ранее, это проект "257 причин, чтобы жить" режиссера Максима Свешникова.

О "приключениях" сериала "Эпидемия" после того, как 7 октября он появился на стриминговом гиганте Netflix, можно прочитать в нашем материале о 13 премьерах этой недели. А заодно узнать, где в ближайшее время можно смотреть по ТВ "Эпидемию" Павла Костомарова.