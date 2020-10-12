Совет ЕФСР одобрил Беларуси кредит на 500 млн долларов

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов США из собственных средств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским Минфином.

Дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета, говорится в пояснении Минфина. Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Нацбанка страны, указывают в российском ведомстве.

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", - сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Помимо средств из ЕФСР, Беларусь получит кредит на 1 млрд долларов США от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн - в 2020 году и вторые 500 млн - в 2021 году.

Силуанов уже анонсировал выдачу кредита Беларуси в несколько этапов и в том числе по линии ЕФСР в середине сентября. В частности, он указывал, что стоимость заимствований будет чуть выше цены заимствований на рынке гособлигаций. До этого о предоставлении РБ кредита на 1,5 млрд долларов сообщал президент России Владимир Путин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.