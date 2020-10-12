"Спартак" не будет обжаловать решение суда, оштрафовавшего клуб

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, который присутствовал на заседании в Тушинском суде, прокомментировал решение оштрафовать клуб за несоблюдение санитарно-эпидимиологических норм во время игры чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом". Игра состоялась 3 октября в Москве и завершилась со счетом 1:1.

- Обжаловать решение суда мы не будем, - заявил Фетисов.

Как клуб может влиять на то, что на трибунах не соблюдается социальная дистанция?

Антон Фетисов: Можно сделать дополнительные ограничительные ленты, хотя они у нас были, правда, не на всех трибунах. Невозможно зайти на фанатскую трибуну и всех рассадить. Поэтому будем больше общаться с активными болельщиками и надеяться на их сознательную позицию.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сначала заявил, что на игре было 17 тысяч зрителей, потом выяснилось, что их было 20. Почему?

Антон Фетисов: Любой человек может ошибиться. Он просто ошибся.

Можно сказать, что это решение суда - опасный прецедент для всех клубов?

Антон Фетисов: Теперь на это будут больше обращать внимание. Тяжело добиться соблюдения социальной дистанции. Но то, что принято решение ограничиться штрафом, это вполне справедливо. До этого подобных административных решений в отношении клубов не было, теперь такой прецедент появился. Это не очень хорошо в любом случае.