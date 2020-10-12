Станислав Черчесов: Ничья с турками - закономерный результат

Станислав Черчесов: Думаю, что игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу. Но надо быть объективным, ничья - закономерный результат. Обе команды играли на победу, но поделили очки.

Как вам поддержка болельщиков?

Станислав Черчесов: Есть, с чем сравнить. Прошлый матч мы на этом же стадионе играли с сербами. И это небо и земля. Было слышно даже те семь тысяч человек, что присутствовали на стадионе. Со зрителями футбол приобретает другой вид.

Почему сборная России показала такие разные таймы? Была хороша в первом и упустила инициативу во втором?

Станислав Черчесов: На таком уровне доминировать все 90 минут не только нам, но и ранее немцам не удалось. Нам бы хотелось 90 минут доминировать, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому не удалось поддержать тот темп, который у нас был в первом тайме.

Как оборона справилась в отсутствии Джикии и Марио Фернандеса?

Станислав Черчесов: Понятно, что это последние потери. У нас Миранчука, Головина и Баринова нет. Много игроков, претендующих на роль основных. Команда хорошо на это отреагировала. Понятно, что вариативность замен уменьшилась, но мы постарались сделать, чтобы команда была максимально сбалансирована.

Почему заменили Антона Миранчука? Он вроде выглядел интересно.

Станислав Черчесов: Это не была плановая замена. Когда он забивал, то получил болезненный удар. Уже в первом тайме была видна гематома. Во втором тайме он некоторое время провел. Но и ход игры подсказывал нам, что надо середину укреплять. Были великолепные моменты, были те, что нас не до конца устраивают. Вот только что с ним поговорили. Игра подсказывает делать определенные вещи. Вот мы их и сделали.

Чем продиктована обратная замена Андрея Мостового? Нечасто такое случается…

Станислав Черчесов: Нечасто случается, но дело не в том, как он играл. Он свою роль сыграл, но нам нужно было усиливать середину. Обратная замена была тактической, не относилась к его игре. Хотя понятно, что момент неприятный.

Сборная Турции вас чем-то удивила?

Станислав Черчесов: Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрьскими играми прибавили. Потому что у них чемпионат стартовал. Их игра с немцами мое предположение подтвердила. Это другая команда, нежели месяц назад. Потом у коллеги была возможность ротировать состав: у них появилось пять человек, которые ранее не играли. Турки всегда были сильны индивидуально, а теперь они добавили и как команда.

Что думаете о венграх - наших следующих соперниках? Они сегодня обыграли Сербию…

Станислав Черчесов: Нас не удивило, что венгры обыграли сербов. Они и с нами были хорошо организованы. В группе есть турнирная борьба. Следующая игра домашняя и она многое может предопределить. Игра через пару дней и простора для маневра у нас нет.