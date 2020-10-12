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12.10.2020 00:40
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Ничья с турками - закономерный результат

Текст: Илья Соболев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче Лиги наций против команды Турции.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Станислав Черчесов: Думаю, что игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу. Но надо быть объективным, ничья - закономерный результат. Обе команды играли на победу, но поделили очки.

Как вам поддержка болельщиков?

Станислав Черчесов: Есть, с чем сравнить. Прошлый матч мы на этом же стадионе играли с сербами. И это небо и земля. Было слышно даже те семь тысяч человек, что присутствовали на стадионе. Со зрителями футбол приобретает другой вид.

Фото: EPA
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Почему сборная России показала такие разные таймы? Была хороша в первом и упустила инициативу во втором?

Станислав Черчесов: На таком уровне доминировать все 90 минут не только нам, но и ранее немцам не удалось. Нам бы хотелось 90 минут доминировать, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому не удалось поддержать тот темп, который у нас был в первом тайме.

Как оборона справилась в отсутствии Джикии и Марио Фернандеса?

Станислав Черчесов: Понятно, что это последние потери. У нас Миранчука, Головина и Баринова нет. Много игроков, претендующих на роль основных. Команда хорошо на это отреагировала. Понятно, что вариативность замен уменьшилась, но мы постарались сделать, чтобы команда была максимально сбалансирована.

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Почему заменили Антона Миранчука? Он вроде выглядел интересно.

Станислав Черчесов: Это не была плановая замена. Когда он забивал, то получил болезненный удар. Уже в первом тайме была видна гематома. Во втором тайме он некоторое время провел. Но и ход игры подсказывал нам, что надо середину укреплять. Были великолепные моменты, были те, что нас не до конца устраивают. Вот только что с ним поговорили. Игра подсказывает делать определенные вещи. Вот мы их и сделали.

Чем продиктована обратная замена Андрея Мостового? Нечасто такое случается…

Станислав Черчесов: Нечасто случается, но дело не в том, как он играл. Он свою роль сыграл, но нам нужно было усиливать середину. Обратная замена была тактической, не относилась к его игре. Хотя понятно, что момент неприятный.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Сборная Турции вас чем-то удивила?

Станислав Черчесов: Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрьскими играми прибавили. Потому что у них чемпионат стартовал. Их игра с немцами мое предположение подтвердила. Это другая команда, нежели месяц назад. Потом у коллеги была возможность ротировать состав: у них появилось пять человек, которые ранее не играли. Турки всегда были сильны индивидуально, а теперь они добавили и как команда.

Что думаете о венграх - наших следующих соперниках? Они сегодня обыграли Сербию…

Станислав Черчесов: Нас не удивило, что венгры обыграли сербов. Они и с нами были хорошо организованы. В группе есть турнирная борьба. Следующая игра домашняя и она многое может предопределить. Игра через пару дней и простора для маневра у нас нет.

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