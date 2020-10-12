Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе

Администрация сервиса микроблогов Twitter в воскресенье посчитала, что пост президента США Дональда Трампа нарушает запрет соцсети. В публикации американский лидер сообщил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу, и сам он больше не опасен для окружающих.

"Полное и абсолютное заключение врачей Белого дома. Это означает, что я не могу его передать. Очень здорово знать!" - написал в воскресенье Трамп. Через несколько часов к этому сообщению было добавлено уведомление, в котором говорится, что данный твит нарушил правила о распространении вводящей в заблуждение и потенциально пагубной информации относительно COVID-19, пишет ТАСС. При этом Twitter считает, что в интересах общественности публикация может оставался доступной.

Напомним, ранее лечащий врач президента Шон Конли заявил, что Дональд Трамп больше не заразен. Он отметил, что проведенный в субботу ПЦР-тест показал, что глава государства не представляет для других опасности с точи зрения передачи вируса, а также может прекратить изоляцию.

В ночь на второе октября Трамп сообщил, что у них с супругой выявлен коронавирус. Позже главе государства стало хуже и он был госпитализирован в медцентр имени Уолтера Рида. В начале прошлой недели Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Тогда Шон Конли сообщил, что лечение было успешным.