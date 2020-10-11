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11.10.2020 05:10
Рубрика: В мире

Врач Трампа: Переболевший COVID-19 президент США больше не заразен

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. С таким заявлением выступил его лечащий врач Шон Конли, отметив, что проведенный в субботу ПЦР-тест показал, что глава государства не представляет для других опасности с точи зрения передачи вируса, а также может прекратить изоляцию.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Конли отметил, что на десятый день после появления первых симптомов, при отсутствии повышенной температуры более 24 часов и развития остальных признаков болезни, разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет оснований говорить об активном размножении вируса. Врач заверил, что будет отслеживать состояние Трампа по мере его возвращения к активному графику, пишет ТАСС.

Напомним, в ночь на второе октября Трамп сообщил, что у них с супругой выявлен коронавирус. Позже главе государства стало хуже и он был госпитализирован в медцентр имени Уолтера Рида. В начале этой недели Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Тогда Шон Конли сообщил, что лечение было успешным.

В субботу, 10 октября, Трамп провел первое после перенесенного им COVID-19 публичное выступление, которое продлилось 17 минут. "Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!", - с таких слов начал президент свою речь.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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