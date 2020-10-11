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Рубрика: В мире

Трамп впервые после болезни выступил перед публикой

Фото: REUTERS/TOM BRENNER Фото: REUTERS/TOM BRENNER
Фото: REUTERS/TOM BRENNER

Президент США Дональд Трамп провел первое после перенесенного им COVID-19 публичное выступление, которое продлилось 17 минут. Американский лидер появился на балконе Белого дома под звуки оркестра, почти сразу сняв защитную маску, и поприветствовал сотни человек, собравшихся в рамках "мирного протеста" в поддержку правоохранительных органов.

Фото: REUTERS/THE WHITE HOUSE
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"Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" - цитирует РИА Новости Трампа. Он заявил, что страна обязательно победит коронавирус, ведь скоро появится американская вакцина. И тогда, добавил президент, США начнут быстрое экономическое восстановление.

Президент также отметил, что цель мероприятия - поддержать полицейских, которые отлично работают. "И я просто хочу поблагодарить их от имени всех собравшихся здесь, потому что именно поэтому мы в безопасности", - сказал Трамп. Он также выразил уверенность в силах республиканцев, а в конце выступления поблагодарил всех присутствовавших, врачей и ученых.

По данным агентства Bloomberg, на следующей неделе хозяин Белого дома проведет еще два предвыборных митинга.

Напомним, в ночь на второе октября Трамп сообщил, что у них с супругой выявлен коронавирус. Позже главе государства стало хуже и он был госпитализирован в медцентр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В начале этой недели Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Шон Конли сообщил, что у главы государства нет признаков прогрессирования заболевания, вызванного SARS-CoV-2, лечение было успешным.

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