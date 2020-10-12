Удаленка принесла легкую добычу вирусам-вымогателям

Переход на удаленный режим работы выявил слабые места в IT-системах компаний: число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей подскочило во всем мире на 50%, а в России на - 58%, говорится в исследовании компании Check Point.

Вирусы-вымогатели блокируют доступ к компьютеру и требуют выкуп. Число таких атак растет с прошлого года, говорит Андрей Арсентьев, руководитель направления ГК InfoWatch. А в 2020 году для хакеров настал звездный час.

Жертвами становятся даже больницы - в онкодиспансере в Свердловской области хакеры зашифровали базу данных с результатами анализов и потребовали 80 тыс. рублей, приводят пример в InfoSearch. К счастью, данные удалось восстановить по бумажным дубликатам. Так, один из новых вирусов блокирует android-смартфоны "в связи с посещением сайтов с детской порнографией". Если пользователь отказывается оплатить "штраф", то мошенники угрожают ему от имени МВД.

Пока с вирусом справиться легко - можно сбросить смартфон на заводские настройки или удалить "блокировщик", загрузив устройство в безопасном режиме, советует замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Чаще всего вымогатели проникают через уязвимости в ПО и подбор паролей. Поэтому необходимо регулярно обновлять и то, и другое. Государство, в свою очередь, ужесточает наказание для нарушителей и усложняет вывод заработанных таким путем денег за рубеж.