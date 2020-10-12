В Афинах попытались напасть на Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подвергся нападению в Афинах. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала Mtavari.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье в столице Греции, где он встречался с грузинскими мигрантами. Неизвестные пытались напасть на него, но его защитил местный спецназ. При помощи слезоточивого газа они разогнали людей в масках. При этом пострадало несколько человек.

Тур по грузинским общинам Саакашвили проводит в связи с приближающимися парламентскими выборами в Грузии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, выдвинула его на пост премьер-министра.