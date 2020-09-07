Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера

Оппозиция в Грузии решила выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра. Об этом заявил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

По его словам, если победу на парламентских выборах, которые пройдут 31 октября, одержат оппозиционные силы, они предложат кандидатуру Саакашвили на пост главы правительства. Это решение одобрили как в партии "Единое национальное движение", так и во всех политических силах, входящих в объединение "Сила в Единстве", сообщает РИА Новости.

При этом Саакашвили, занимавший кресло президента Грузии с 2004 по 2013 год, на родине лишен гражданства, осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске. Ему грозит 11 лет лишения свободы.

Сам Саакашвили уже заявил, что намерен вернуться на родину. В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани пообещала задержать политика, как только он появится в стране.