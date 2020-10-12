В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который даст возможность родителям, чьи дети в возрасте до 14 лет перешли на дистанционное обучение или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, брать "больничный". Документ уже направлен в правительство. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и расширить перечень случаев, при которых родители смогут рассчитывать на пособие", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В пояснительной записке также сообщается, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул. В таких ситуациях родителям не всегда удается найти понимание у работодателя. В случае принятия новой меры этот вопрос станет решаться гораздо быстрее.

Ранее правительство предусмотрело почти девять миллиардов рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет включительно. Премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы для софинансирования таких выплат еще 8,8 миллиарда рублей. Ежемесячное пособие установлено в этом году указом президента. Оно положено семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания. Размер выплаты составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, или около 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта Федерации.