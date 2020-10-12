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12.10.2020 12:50
Рубрика: Власть

В Кремле назвали причину отказа от локдауна из-за COVID-19

Текст: Кира Латухина
В России сейчас больший запас прочности системы здравоохранения, чем весной, поэтому можно в большей мере учитывать интересы экономики в пандемию. Но конечно же, жизнь и здоровье людей всегда на первом месте, заверили в Кремле. Выстроена целая система по борьбе с коронавирусом и она показывает свою эффективность.
Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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На вопрос журналистов, почему, если сейчас наблюдается новый рост распространения COVID-19, таких мер, как весной, не принимается, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что приоритеты не изменились. "Жизнь и здоровье людей - абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее", - сказал он.

Сейчас запас прочности больше. "По сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем было в начале, мы это четко наблюдаем по цифрам", - продолжил представитель Кремля.

Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество заболевших и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого лечения, добавил Песков.

"Все это позволяет быть более гибкими и в большей степени учитывать интересы экономики и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун (режим ограничения передвижений граждан и работы предприятий и организаций - прим. "РГ")", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, будут ли обращения президента по ситуации с коронавирусом, Песков пояснил, что все зависит от решений главы государства - "если он посчитает необходимым".

"Выстроена целая система по борьбе с коронавирусом. Ее только формировали весной, сейчас она показывает свою эффективность", - констатировал Песков. Да, растет число заболевших, но система работает - нужно только повысить самосознание людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они могут принимать для минимизации угрозы заболевания, считает он.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

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