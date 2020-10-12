В России сейчас больший запас прочности системы здравоохранения, чем весной, поэтому можно в большей мере учитывать интересы экономики в пандемию. Но конечно же, жизнь и здоровье людей всегда на первом месте, заверили в Кремле. Выстроена целая система по борьбе с коронавирусом и она показывает свою эффективность.

На вопрос журналистов, почему, если сейчас наблюдается новый рост распространения COVID-19, таких мер, как весной, не принимается, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что приоритеты не изменились. "Жизнь и здоровье людей - абсолютный приоритет, и все остальное, конечно же, следует далее", - сказал он.

Сейчас запас прочности больше. "По сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем было в начале, мы это четко наблюдаем по цифрам", - продолжил представитель Кремля.

Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество заболевших и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого лечения, добавил Песков.

"Все это позволяет быть более гибкими и в большей степени учитывать интересы экономики и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун (режим ограничения передвижений граждан и работы предприятий и организаций - прим. "РГ")", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, будут ли обращения президента по ситуации с коронавирусом, Песков пояснил, что все зависит от решений главы государства - "если он посчитает необходимым".

"Выстроена целая система по борьбе с коронавирусом. Ее только формировали весной, сейчас она показывает свою эффективность", - констатировал Песков. Да, растет число заболевших, но система работает - нужно только повысить самосознание людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они могут принимать для минимизации угрозы заболевания, считает он.