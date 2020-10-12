В Кремле приветствовали встречу Лукашенко с оппозицией

В Кремле приветствуют любые контакты и инклюзивные процессы в белорусском обществе.

На просьбу журналистов оценить встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозиционерами, находившимися в следственном изоляторе, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал: "Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе". "И тем более, инициированный главой государства, президентом Беларуси", - заключил он.

Напомним, что указанная встреча прошла в субботу.