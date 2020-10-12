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12.10.2020 15:51
Рубрика: Легковые авто

В продаже появились роскошные спецверсии внедорожника Lexus LX

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Lexus объявил о старте продаж специальной серии флагманского внедорожника LX. Во всех дилерских центрах марки можно приобрести модель с приставкой Heritage V8 и Heritage Black Vision V8.

Фото: Роспатент.
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LX Heritage V8 предлагается по цене от 7 768 000 рублей. Версия получила фирменную решётку радиатора, эксклюзивные накладки на бамперную группу, двухцветные 21-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Также в экстерьере стал доступен тёмно-зелёный металлик, в интерьере светло-коричневое цветовое решение.

Снаружи LX Heritage Black Vision V8 имеет стильную решётку радиатора, специальные бамперы в спортивном стиле, затемнённую светотехнику, противотуманные фары в чёрной окантовке, кованые колёсные диски 21 дюйма в двухцветном исполнении, а также окрашенные в чёрный цвет дверные ручки, корпуса наружных зеркал, рейлинги. Внутри появилась ромбовидная прострочка на дверных картах и креслах. Оформление интерьера доступно в чёрно-красном варианте. Такая версия стоит от 8 259 000 рублей.

Под капотом полноприводных Lexus LX Heritage и Heritage Black Vision располагается 8-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 367 л. с. Внедорожник оснащается системой выбора режима движения Multi-Terrain Select и системой поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control.

Напомним, цены на обычный LX начинаются с 6 665 000 рублей и заканчиваются на отметке 7 519 000 рублей.

#Lexus