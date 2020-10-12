В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира

В "Роскосмосе" приближают планы о запуске на орбиту космического ядерного буксира для проведения летных испытаний. В материалах космического ведомства на сайте госзакупок объявлен тендер на разработку нового аппарата.

"На разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон" потребуется 4,2 миллиарда рублей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме "Восточный" с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

Ранее в космическом ведомстве рассказали о ходе подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-17" с Байконура. Для этого на стартовую площадку уже установили ракету-носитель "Союз-2.1а". Старт запланирован на ближайшую среду. К МКС отправятся трое членов экипажа: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. В дублирующий экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.