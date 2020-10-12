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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре допустили вероятность второй волны коронавируса в России

Текст: Ольга Игнатова

До того момента, пока не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, возможно  ухудшение эпидемиологической ситуации.

Фото: iStock
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Об этом в эфире канала "Россия 24" заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вы знаете, все может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19, риски ухудшения эпидемического процесса с COVID-19, естественно, будут существовать", ― считает Пшеничная.

По ее словам, Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в ближайшие 10-20 дней.

Ранее директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Николай Брико рассказал "РГ", что наблюдающееся сейчас обострение заболеваемости можно связать в том числе с индивидуальными особенностями каждого организма.

Фото: AFP
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"Помимо факторов резистентности макроорганизма в заболевании инфекцией и тем более разной степени выраженности болезни, важное значение имеет вирулентность возбудителя и его количество (доза) попавшего в организм человека. Это касается всех инфекционных болезней, включая и COVID-19, - отметил  Брико. - Инфицированность (заболеваемость) регулируется в основном факторами социального порядка, возможностью реализации ведущих путей передачи и степенью контакта с источником инфекции".

Подьем заболеваемости COVID-19 в осенний период связан и с возвращением после отпускного периода к обычной жизни населения, формированием организованных коллективов (школьников, студентов).

"Резкое увеличение степени контактов на рабочих местах и в условиях тесного общения людей в организованных коллективах, местах массового скопления людей и общественном транспорте, несоблюдение масочного режима и дистанцирования привело к существенно возросшей возможности передачи возбудителя воздушно-капельным и контактным путями", - подчеркнул ученый.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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