В России ожидается аномально теплая вторая декада октября

С окончанием рабочей недели завершится и период аномального октябрьского тепла в центре европейской части страны. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"Прекрасная осень продолжается сейчас в центре европейской России. В ближайшие два дня температура воздуха в регионе будет соответствовать показателям конца августа, практически без осадков. Но наши прогнозы говорят о скором изменении ситуации", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Уже в пятницу погода сменится, максимально днем воздух прогреется уже только до 13 градусов. Тенденция к снижению тепла продолжится и в выходные. Температуры воздуха все равно останутся выше среднесуточных значений, но только на два-четыре градуса, а не на шесть-семь, как сейчас.

Ранее синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на российских курортах. У туристов, отдыхающих в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа, есть еще неделя, чтобы в полной мере насладиться морем, солнцем и теплом.