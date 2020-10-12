Видео: хотели вытащить застрявший Maserati, но лишь оторвали бампер

Можно долго спорить, кто на этом видео поступил глупее: владелец роскошного Maserati Ghibli, заехавший зачем-то на пляж и увязший в песке, или водитель пикапа, решивший помочь попавшему в беду автомобилисту одним могучим рывком. Оба поступили невероятно необдуманно и поплатились за это. На кого ляжет ремонт дорогого суперкара - непонятно.

Мало того, что пикап попытался слишком резко сдернуть с места Maserati - а ведь даже начинающий водитель знает, что газовать в этой ситуации не надо, на педаль акселератора нужно давить плавно - так еще и трос закрепили неправильно. На видео хорошо видно, что Maserati зафиксирован не за специальный буксировочный крюк, а просто за пластиковый передний бампер. На какую прочность пластика рассчитывали участники этого квеста - непонятно.

Как едко поиронизировал один из пользователей в Сети, остается лишь радоваться, что наши герои не догадались выталкивать суперкар из песка, методично тараня его сзади пикапом.