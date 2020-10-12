Новости

Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию 05:05
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США 04:55
Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа 04:49
Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов 04:28
ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии 03:47
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле 03:40
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире 03:35
Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США 02:31
Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ 02:21
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса 02:18
У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки 01:49
Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России 01:42
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах 01:40
Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе 00:28
Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 00:02
Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT 00:00
Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 11.10.2020
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 11.10.2020
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11.10.2020
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 11.10.2020
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 11.10.2020
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 11.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 03:47
Рубрика: В мире

ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии

Российские военные вновь помогают тушить пожары в горах сирийской Латакии. Экипажи вертолетов ВКС РФ, дислоцированные на базе Хмеймим, потушили уже 28 очагов возгорания.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Латакию

"На авиабазе создан оперативный штаб, который занимается сбором и обобщением информации о пожарах, а также координацией действий ВКС и сил Сирийской арабской республики. Огонь тушат с воздуха и на суше", - пишет ТАСС со ссылкой на заместителя командира смешанного авиационного полка особого назначения ВКС РФ Рината Хайдарова.

В октябре на территории Латакии вновь образовались природные пожары и руководство провинции обратилось к российским военным за помощью. Огонь также полыхает в Тартусе и Хомсе. Есть угроза населению. Сообщается о двух погибших и десятках людей, отравившихся дымом от пожаров.

Добавим, что стихия испытывает людей на прочность уже второй раз за месяц. Сирийские специалисты изучают причины возгораний.

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб