ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии

Российские военные вновь помогают тушить пожары в горах сирийской Латакии. Экипажи вертолетов ВКС РФ, дислоцированные на базе Хмеймим, потушили уже 28 очагов возгорания.

"На авиабазе создан оперативный штаб, который занимается сбором и обобщением информации о пожарах, а также координацией действий ВКС и сил Сирийской арабской республики. Огонь тушат с воздуха и на суше", - пишет ТАСС со ссылкой на заместителя командира смешанного авиационного полка особого назначения ВКС РФ Рината Хайдарова.

В октябре на территории Латакии вновь образовались природные пожары и руководство провинции обратилось к российским военным за помощью. Огонь также полыхает в Тартусе и Хомсе. Есть угроза населению. Сообщается о двух погибших и десятках людей, отравившихся дымом от пожаров.

Добавим, что стихия испытывает людей на прочность уже второй раз за месяц. Сирийские специалисты изучают причины возгораний.