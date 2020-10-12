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12.10.2020 02:21
Рубрика: Власть

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Гармонизация международных отношений является главной задачей внешней политики России. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

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Он подчеркнула, что суть внешней и внутренней политики нашей страны не в том, чтобы доказать отсутствие у Запада морального права быть лидерами в правочеловеческой области. Представитель МИД уточнила, что задача состоит в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития, пишет РИА Новости.

Ранее Мария Захарова выразила надежду на то, что в Соединенных Штатах после выборов возобладает здравый смысл. По ее словам, обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки США и темой для зарабатывания очков в предвыборной гонке. Однако Россия не теряет надежды, что после выборов придет понимание необходимости приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка.

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