Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ

Гармонизация международных отношений является главной задачей внешней политики России. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнула, что суть внешней и внутренней политики нашей страны не в том, чтобы доказать отсутствие у Запада морального права быть лидерами в правочеловеческой области. Представитель МИД уточнила, что задача состоит в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития, пишет РИА Новости.

Ранее Мария Захарова выразила надежду на то, что в Соединенных Штатах после выборов возобладает здравый смысл. По ее словам, обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки США и темой для зарабатывания очков в предвыборной гонке. Однако Россия не теряет надежды, что после выборов придет понимание необходимости приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка.