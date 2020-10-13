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13.10.2020 22:22
Рубрика: Digital

Двенадцатый пошел

Apple представила четыре смартфона нового поколения iPhone 12
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
По давней традиции новые iPhone презентуют в сентябре, однако в этом году анонс перенесся на октябрь. Но зрители не были расстроены - вместо трех моделей смартфонов Apple показала целых четыре, все - с поддержкой связи 5G.

iPhone 12 стал базовой моделью. Он оснащен 6,1-дюймовым экраном, который защищает новое покрытие Ceramic Shield, двойной камерой (стандартной и широкоугольной), а также системой распознавания лица Face ID. Хочется верить, что она будет лучше узнавать владельца в маске.

Еще одна модель, iPhone 12 mini - это самый маленький смартфон от Apple. Он имеет 5,4-дюймовый экран и обладает теми же возможностями, что и "старший брат" iPhone 12. Его стоимость составит 699 долларов США, а iPhone 12 будет стоить 799 долларов.

Фото: Apple
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Профессиональные модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max обладают экранами 6,1 и 6,7 дюйма, а также тройными камерами - они вдобавок поддерживают пятикратный оптический зум.

"До анонса iPhone 12 компания Apple была единственным крупным производителем смартфонов без 5G-моделей. Это важно психологически, потому что дорогие смартфоны покупаются в среднем на 3 года, и потенциальные пользователи думают о запасе на будущее, говорит Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - По различным исследованиям, около 40% владельцев iPhone хотели бы иметь поддержку 5G. При этом большая часть пользователей ждет новый iPhone не ради спецификаций, а просто потому что это новый более современный iPhone".

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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