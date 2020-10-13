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Apple представляет новые iPhone 12. Цены и характеристики

Текст:   Антон Благовещенский
13.10.2020,  
11:11

13 октября в 20 часов по московскому времени компания Apple проведет онлайн-презентацию, на которой представит новые смартфоны iPhone 12, а также несколько других новинок.

По традиции iPhone показывают в сентябре, однако в этом году на сентябрь пришлась презентация новых iPad и часов Apple Watch SE и Watch Series 6.

Какими стали iPhone 12 и в чем их отличие от линейки iPhone 11? Вот главные характеристики устройств. Скорее всего, их будет четыре:

iPhone 12 mini получит 5,4-дюймовый дисплей, двойную камеру (стандартная и широкоугольная) и топовый чип Apple A14, а также 4 Гб оперативной памяти. Базовая модель будет иметь 64 Гб постоянного хранилища на борту. Его стоимость составит 699 долларов.

iPhone 12 также обзаведется двойной камерой, процессором A14, дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и 4/64 Гб памяти в базе. Его стоимость будет начинаться от 799 долларов.

iPhone 12 Pro будет иметь 6,1-дюймовый экран, процессор Apple A14, 6/128 Гб памяти в базовой версии, а также тройную камеру (стандартный, ультраширик, 4X зум) + сканер LiDAR для составления трехмерной "карты местности". Стоимость - от 999 долларов.

iPhone 12 Pro Max обзаведется тем же набором железа, что и обычный Pro, но будет иметь 6,7-дюймовый экран. Стоимость стартует от 1099 долларов.

Упрощенная умная колонка HomePod mini будет стоить 99 долларов и получит те же функции, что и большая (а звук, скорее всего, станет "попроще").

Беспроводная зарядка, фигурирующая под неофициальным названием AirPower, по слухам, сможет заряжать сразу несколько девайсов. Ее цену инсайдеры пока не называли.

Наушники (разумеется, беспроводные) AirPods Studio - об их возможном анонсе может говорить тот факт, что Apple убрала из продажи со своего сайта наушники других производителей. Их стоимость, даже неофициальная, не раскрывается. Предполагается, что у них не будет правого и левого наушников - пользователь сможет надевать их как ему хочется, а звук будет подстраиваться автоматически.

Трекеры для поиска потерянных вещей AirTag - их можно положить в сумку или кошелек, а затем в случае пропажи - найти через стандартное приложение "Локатор". О цене информации нет.

И самое главное - судя по всему, с этого года Apple перестанет класть зарядки и наушники в коробки с новыми iPhone.

Трансляция презентации новинок Apple пройдет на официальном сайте компании.

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