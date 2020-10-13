Apple представляет новые iPhone 12. Цены и характеристики

13 октября в 20 часов по московскому времени компания Apple проведет онлайн-презентацию, на которой представит новые смартфоны iPhone 12, а также несколько других новинок.
По традиции iPhone показывают в сентябре, однако в этом году на сентябрь пришлась презентация новых iPad и часов Apple Watch SE и Watch Series 6.
Какими стали iPhone 12 и в чем их отличие от линейки iPhone 11? Вот главные характеристики устройств. Скорее всего, их будет четыре:
iPhone 12 mini получит 5,4-дюймовый дисплей, двойную камеру (стандартная и широкоугольная) и топовый чип Apple A14, а также 4 Гб оперативной памяти. Базовая модель будет иметь 64 Гб постоянного хранилища на борту. Его стоимость составит 699 долларов.
iPhone 12 также обзаведется двойной камерой, процессором A14, дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и 4/64 Гб памяти в базе. Его стоимость будет начинаться от 799 долларов.
Leaker: iPhone 12 Lineup to Feature Faster Face ID, Improved Zoom, and Longer Battery Life https://t.co/wwwSuGVmNs by @hartleycharlton pic.twitter.com/BKzrfImXeB— MacRumors.com (@MacRumors) October 11, 2020
iPhone 12 Pro будет иметь 6,1-дюймовый экран, процессор Apple A14, 6/128 Гб памяти в базовой версии, а также тройную камеру (стандартный, ультраширик, 4X зум) + сканер LiDAR для составления трехмерной "карты местности". Стоимость - от 999 долларов.
iPhone 12 Pro Max обзаведется тем же набором железа, что и обычный Pro, но будет иметь 6,7-дюймовый экран. Стоимость стартует от 1099 долларов.
Упрощенная умная колонка HomePod mini будет стоить 99 долларов и получит те же функции, что и большая (а звук, скорее всего, станет "попроще").
Leaker: HomePod ‘Mini’ Will Launch Next Month Costing $99 https://t.co/DRwVsqjEM9 by @waxeditorial pic.twitter.com/jmrUwjJGYo— MacRumors.com (@MacRumors) October 9, 2020
Беспроводная зарядка, фигурирующая под неофициальным названием AirPower, по слухам, сможет заряжать сразу несколько девайсов. Ее цену инсайдеры пока не называли.
Наушники (разумеется, беспроводные) AirPods Studio - об их возможном анонсе может говорить тот факт, что Apple убрала из продажи со своего сайта наушники других производителей. Их стоимость, даже неофициальная, не раскрывается. Предполагается, что у них не будет правого и левого наушников - пользователь сможет надевать их как ему хочется, а звук будет подстраиваться автоматически.
AirPods Studio 🎧— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020
The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.
I’m being told they’ll retail for.... $599 😳
There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.
They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P
Трекеры для поиска потерянных вещей AirTag - их можно положить в сумку или кошелек, а затем в случае пропажи - найти через стандартное приложение "Локатор". О цене информации нет.
Apple AirTags (codename: B389)— Jon Prosser (@jon_prosser) September 14, 2020
- White front (no logo) CLEAN!
- Polished metal back
- Apple logo on back
3D render made by the AMAZING @CConceptCreator.
Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMO
И самое главное - судя по всему, с этого года Apple перестанет класть зарядки и наушники в коробки с новыми iPhone.
Трансляция презентации новинок Apple пройдет на официальном сайте компании.