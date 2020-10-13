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Беспроводную зарядку для iPhone 12 выпустили раньше срока

Текст:   Антон Благовещенский
13.10.2020,  
15:10
Фото: MPOW Фото: MPOW
Фото: MPOW

Презентация Apple еще не началась, а японский производитель электронных аксессуаров MPOW уже представил беспроводное зарядное устройство для "новых iPhone".

Пять признаков того, что смартфон пора менять на новый

Как пишет MacRumors, особенность новинки заключается в возможности магнитного крепления к корпусу iPhone. Зарядный блок выполнен в виде пластикового круга, который присоединяется к задней крышке.

Внутри зарядки MPOW, как утверждает производитель, расположен кольцевой магнитный механизм. Благодаря точности крепежа увеличивается производительность зарядки - она происходит быстрее.

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