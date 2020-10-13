Беспроводную зарядку для iPhone 12 выпустили раньше срока

Фото: MPOW
Презентация Apple еще не началась, а японский производитель электронных аксессуаров MPOW уже представил беспроводное зарядное устройство для "новых iPhone".
Как пишет MacRumors, особенность новинки заключается в возможности магнитного крепления к корпусу iPhone. Зарядный блок выполнен в виде пластикового круга, который присоединяется к задней крышке.
【MPOW JAPAN】新型iPhone対応ワイヤレスチャージャー発表第一弾！新型iPhoneに搭載されるマグネットを利用した充電位置調整機能対応の ワイヤレスチャージャーを発表 https://t.co/drjhBi12Nq @PRTIMES_JPより— ShIZUO HiROSe (@lollypopfravor) October 13, 2020
Внутри зарядки MPOW, как утверждает производитель, расположен кольцевой магнитный механизм. Благодаря точности крепежа увеличивается производительность зарядки - она происходит быстрее.