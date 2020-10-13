Блогер нашел новый ВАЗ-21013 и рассорил зрителей в комментариях

Roma Urraco поспешил рассказать об удачной находке: под Киевом ему удалось обнаружить настоящую "капсулу времени": ВАЗ-21013 с минимальным пробегом, и сомнений в цифрах быть не может - за них говорят состояние внешности и салона.

Автомобиль 1982 года выпуска, по словам владельца, практически всю свою долгую по меркам автомобильного мира жизнь простоял в гараже. Согласно показаниям одометра, бежевые "Жигули" проехали всего 1091 км.

Несмотря на то, что машина выглядит действительно как новая, зрители канала Roma Urraco разделились на два лагеря: одни говорят, что автомобиль действительно "нульцевый", у других есть на этот счёт сомнения.

Интригу подогрел сам автор видеоблога, написав в комментарии под обзором: "Уже в ближайшее время выйдет второе, очень неожиданное и драматическое видео об этой "капсуле времени" ВАЗ-21013: такой ситуации у меня еще никогда не было!".

Модель ВАЗ-21013 ("Жигули-1200s/Lada-1200s") выпускалась с 1977 по 1988 годы. Её комплектовали двигателем объёмом 1.2 литра мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач.