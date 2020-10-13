Chevrolet привезет в Россию конкурентов Hyundai и Kia

Официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ "Келес Рус" сообщил, что завод UzAuto, выпускающий модели Chevrolet для российского рынка, получил сертификат качества BIQ IV, который позволяет расширить линейку выпускаемых моделей.

"Полученная аккредитация, помимо всего прочего, позволит UzAuto Motors в дальнейшем расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей за счет новой линейки глобальной платформы GM, - объясняет Вадим Артамонов, исполнительный директор "Келес Рус". - Нами, к примеру, уже ведутся переговоры, итогом которых станет появление в 2021 году в России двух новинок Chevrolet: бизнес-седана в сегменте С и среднеразмерного кроссовера в сегменте SUV. А те три модели, которые уже продаются в России: хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia - в следующем году будут модернизированы, появятся новые их комплектации".

Предполагается, что под седаном C-класса следует понимать Chevrolet Lacetti (экс-Daewoo/Ravon Gentra), а под автомобилем сегмента SUV - Equinox. Lacetti, скорее всего, будет целить в тех, кто выбирает Solaris и Rio, Equinox постарается переманить клиентов у Tucson и Sportage.

Хэтчбек Chevrolet Spark и седан Cobalt стоят одинаково - от 759 900 рублей, цена на седан Chevrolet Nexia стартует от 709 900 рублей.