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13.10.2020 15:01
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet привезет в Россию конкурентов Hyundai и Kia

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ "Келес Рус" сообщил, что завод UzAuto, выпускающий модели Chevrolet для российского рынка, получил сертификат качества BIQ IV, который позволяет расширить линейку выпускаемых моделей.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Модели Aurus смогут ездить на водороде

"Полученная аккредитация, помимо всего прочего, позволит UzAuto Motors в дальнейшем расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей за счет новой линейки глобальной платформы GM, - объясняет Вадим Артамонов, исполнительный директор "Келес Рус". - Нами, к примеру, уже ведутся переговоры, итогом которых станет появление в 2021 году в России двух новинок Chevrolet: бизнес-седана в сегменте С и среднеразмерного кроссовера в сегменте SUV. А те три модели, которые уже продаются в России: хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia - в следующем году будут модернизированы, появятся новые их комплектации".

Предполагается, что под седаном C-класса следует понимать Chevrolet Lacetti (экс-Daewoo/Ravon Gentra), а под автомобилем сегмента SUV - Equinox. Lacetti, скорее всего, будет целить в тех, кто выбирает Solaris и Rio, Equinox постарается переманить клиентов у Tucson и Sportage.

Хэтчбек Chevrolet Spark и седан Cobalt стоят одинаково - от 759 900 рублей, цена на седан Chevrolet Nexia стартует от 709 900 рублей.

#Chevrolet