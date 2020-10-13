Что показала компания Apple: самое важное с презентации

Компания Apple провела вторую осеннюю презентацию - на ней показали много новых устройств: умную колонку HomePod mini, смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Mini, беспроводную зарядку MagSafe, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Анонс начался с показа умной колонки HomePod mini, которая дополняет линейку "яблочных" колонок HomePod. Как сообщают в компании, HomePod mini может использоваться как базовый блок для управления устройствами умного дома. Во время презентации был показан сценарий, как семья использует сразу несколько колонок в большом доме - например, девайс может зачитывать входящие сообщения или же, наоборот, воспроизводить голос отправителя. Ответить на сообщение и отправить его собеседнику также можно с помощью умной колонки. Эта функция получила название Интерком.

Разумеется, новый девайс понимает и стандартные для умного дома задачи - например, HomePod mini можно попросить сварить кофе, запустить робот-пылесос, добавить в список покупок молоко и выполнить множество других задач. Кроме того, пользователи HomePod могут настроить индивидуальный будильник или же поставить эффект шума дождя. Колонка появится в продаже, начиная с 6 ноября по цене 99 долларов США.

Далее Apple рассказала о том, что впервые в истории iPhone получит поддержку сетей пятого поколения - 5G. Для этого в компании плотно сотрудничали с американским сотовым оператором Verizon. На презентации было обещано, что пользователи из США смогут воспользоваться интернетом на скорости до 4 Гбит в секунду.

После чего был представлен iPhone 12. Как и вся линейка, смартфон получил обновленный дизайн, который чем-то напоминают культовый iPhone 4. Но вернемся новинке - она получила чип A14 Bionic, как заверяют в Apple, устройство способно выполнять до 11 триллионов операций в секунду. У iPhone 12 установлен 6,1 дюймовый OLED-экран с разрешением 2532 x 1170 пикселей.

Основная камера двойная - два модуля по 12 мегапикселей - широкоугольный и ультраширокоугольный. Кроме того, есть защита от воды по стандарту IP68. Размеры составляют 146,7 x 71,6 x 7,4 мм. Цена в России на iPhone 12 начинается от 79 990 рублей за версию с 64 Гб. Девайс появится в продаже с 23 октября, а предзаказать его можно будет уже в эту пятницу, 16 октября.

Также компания Apple возродила легендарный MagSafe - магнитную зарядку, так хорошо знакомую фанатам компьютеров Mac. Новый Magsafe может заряжать все "яблочные" устройства беспроводным способом - будь то iPhone или Apple Watch. Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт.

К презентации самого "маленького" iPhone из новой линейки смартфонов компания подошло невероятно креативно - заиграла музыка из киносаги про "Джеймса Бонда" и девушка легким движением руки открыла несколько "чемоданчиков", в последнем из которых оказался iPhone 12 mini. Характеристики "мини" полностью идентичны iPhone 12 за исключением диагонали экрана - он получил 5,4 дюймовый дисплей с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Цена в России на iPhone 12 mini начинается от 69 990 рублей за версию с 64 Гб встроенной памяти. Смартфон появится в розничной продаже начиная с 13 ноября.

"На сладкое" компания из Купертино оставила смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства в корпусе из нержавеющей стали появятся в четырех цветах - графитовом, серебристом, золотом и "тихоокеанском синем". "Прошки" получили OLED-экран диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.

В iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max установлен процессор A14 Bionic. Набор камер в этих iPhone слегка различается. Разумеется, и там, и там есть набор из обычного модуля, широкоугольного и телефото, но "телевик" iPhone 12 Pro располагает объективом с диафрагмой f/2.0, а у iPhone 12 Pro Max значение составляет f/2.2. Обе новинки могут снимать в формате Apple ProRAW и поддерживают видеосъемку Dolby Vision с 10-битным HDR (впервые на смартфонах).

Особого внимания заслуживает и датчик LiDAR. Он предназначен для повышения точности использования дополненной реальности. Ранее эта функция работала лишь на основании данных, полученных с камер. Но отдельный датчик посылает специальный луч, который лучше определяет расстояние до объектов, а также их положение в пространстве. "NASA планирует использовать технологии LiDAR во время следующей экспедиции на Марс. Для вас они уже доступны. Сканер LiDAR на iPhone 12 Pro определяет, как быстро возвращается отражённый свет, и создаёт на основе этих данных структурную карту пространства, в котором вы находитесь", - гордятся в Apple.

Смартфоны получат три конфигурации памяти - 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Цена на iPhone 12 Pro начинается от 99 990 рублей (он появится в продаже с 23 октября), а iPhone 12 Pro Max поступит в розничную продажу 13 ноября по цене от 109 990 рублей.

Еще на презентации отметили новое стекло - Ceramic Shield. Благодаря нему разбить iPhone станет еще сложнее - в компании отмечают, что риск повреждения дисплея при падении снижается в четыре раза.

Apple показала отличные устройства, в очередной раз произведя фурор на рынке смартфонов. Можно не сомневаться, что если бы не пандемия коронавируса, то за новыми iPhone начали бы выстраиваться очереди уже сейчас.