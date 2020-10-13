Дмитрий Сибирцев покинул пост директора "Новой Оперы"

Место директора в театре "Новая опера" оказалось вакантным. Занимавший эту должность музыкант, художественный руководитель и продюсер Арт-проекта "ТенорА XXI века" Дмитрий Сибирцев назначен директором Культурного центра "Меридиан".

"Я прекрасно знаю эту площадку, не раз выступал здесь с концертами в качестве исполнителя, участвовал в телесъемках. Наш Культурный центр обладает богатейшими возможностями для развития. В этом направлении сделано очень много, но всегда можно сделать еще больше… В нашем культурном пространстве должно быть сосредоточено все самое интересное и актуальное для разных категорий горожан. Поэтому здесь будет представлена невероятно разнообразная концертная палитра", - сказал Сибирцев в интервью, опубликованном на сайте культурного центра "Меридиан".

В планах у нового руководителя культурного центра сотрудничество с самыми престижными театрами и концертными организациями.

"Все, что происходит в музыке, в литературе, в живописи, воспринимается нами в первую очередь эмоционально. Если произведения трогают, вызывают отклик - на мой взгляд, это самое главное", - описал он влияние классического искусства на публику.