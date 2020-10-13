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13.10.2020 10:32
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал минусы владения большим числом банковских карт

Текст: Светлана Ментюкова
Основной минус наличия множества банковских карт - необходимость постоянно их отслеживать, чтобы избежать неожиданных штрафов или начислений процентов. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, передают его слова РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете - действовать с определенными ограничениями", - говорит эксперт.

Фото: iStock
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По словам Михаила Когана, кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден, особенно, если он относится только к ряду товаров. Регулярное же выяснение, по его словам, возврата может стать напрасной тратой времени и нервов.

Помимо этого, владельцам карт приходится постоянно помнить о комиссиях за СМС-оповещение, о льготных периодах, и штрафах за несвоевременное внесение средств или начисление процентов. А еще о возможной комиссии за снятие средств наличными или переводы в банкоматах разных банков и так далее.

Из негативных последствий накопления карт эксперт также назвал рост затрат на их обслуживание и возможный отказ в получении новых кредиток из-за чрезмерной финансовой нагрузки.

Как ранее сообщала "РГ", число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. Как пояснили эксперты, люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно и невыгодно.

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