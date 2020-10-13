Эксперт назвал минусы владения большим числом банковских карт

Основной минус наличия множества банковских карт - необходимость постоянно их отслеживать, чтобы избежать неожиданных штрафов или начислений процентов. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, передают его слова РИА Новости.

"Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете - действовать с определенными ограничениями", - говорит эксперт.

По словам Михаила Когана, кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден, особенно, если он относится только к ряду товаров. Регулярное же выяснение, по его словам, возврата может стать напрасной тратой времени и нервов.

Помимо этого, владельцам карт приходится постоянно помнить о комиссиях за СМС-оповещение, о льготных периодах, и штрафах за несвоевременное внесение средств или начисление процентов. А еще о возможной комиссии за снятие средств наличными или переводы в банкоматах разных банков и так далее.

Из негативных последствий накопления карт эксперт также назвал рост затрат на их обслуживание и возможный отказ в получении новых кредиток из-за чрезмерной финансовой нагрузки.

Как ранее сообщала "РГ", число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. Как пояснили эксперты, люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно и невыгодно.