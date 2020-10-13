Электромотор Tesla адаптировали под замену ДВС на старых машинах

Постройка спортивных автомобилей на заказ, используя кузова культовых автомобилей прошлого и современную механическую начинку, обещает вырасти в гигантскую индустрию, поскольку современные серийные электромобили слишком безлики.

Так считают в американская компания Revolt Systems, спроектировавшей и построившей на основе электромотора Tesla Model S электрическую силовую установку для конвертации на электрическую тягу классических масл-каров 1960-х и 1970-х годов.

Установка монтируется под капот с минимальными усилиями - на штатные опоры и через привычный карданный вал приводит задние колеса. Электромотор развивает 603 л.с. и 1200 Нм. Чтобы каждое ускорение не оборачивалось сжиганием покрышек, в одной из секций установки стоит редуктор.

Установку пока нельзя купить. Если ее предложат на потребительском рынке, то она будет, вероятно, в комплексе с силовой электроникой.