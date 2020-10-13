ГИБДД разъяснила, за какие нарушения на переходах не нужно штрафовать

В региональные подразделения дорожной инспекции направлены инструкции, разъясняющие наказания для водителей за правонарушения на пешеходных переходах. Документ подписал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Об этом пишет "Коммерсант". Есть типичная ситуация на пешеходном переходе, описанная в ПДД.

Если при повороте водитель видит пешехода, пересекающего проезжую часть там, куда направляется машина, то он обязан уступить дорогу. То есть не начинать и не продолжать движение, если это может заставить пешехода двигаться в другом направлении или с другой скоростью.

Этот момент Верховный суд разъяснил еще в 2012 году: если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не обязан уступать дорогу, и штрафовать за это не нужно. Однако штрафы были, и немалые: по статье 12.18 КоАП от 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи. За минувшие девять месяцев этого года было возбуждено свыше 870 тысяч дел только по этой статье.

В документе за подписью главы ГИБДД эта ситуация разъясняется дополнительно. Там подчеркивается, что если водитель своими действиями не вынуждает пешехода ускориться, остановиться, изменить траекторию движения, то состава правонарушения нет. Доказательством нарушения или его отсутствия будут видеозапись. Рекомендуется, по возможности, "истребовать объяснения пешеходов".