"Группа ГАЗ" начала выпуск очень мощного турбодизеля

Входящий в состав "Группы ГАЗ" Ярославский моторный завод приступил к производству новой версии турбодизеля ЯМЗ-6580, которая отличается повышенной мощностью.

Модификация развивает 530 л.с. вместо прежних 420 л.с., при этом удельный расход топлива сохранен на прежнем уровне.

Первую партию из ста моторов завод выпустит до конца года. Расчетный ресурс новой модификации - 1 млн км.

520-сильный мотор отличается от 430-сильного модернизированным турбокомпрессором и блоком управления двигателем, а также эффективной системой охлаждения поршней и масляного насоса повышенной производительности (с 165 л/мин до 175 л/мин).

Напомним, семейство ЯМЗ-658 выпускается с 2014 года, оно имеет объем 14,85 л и конфигурацию V8.

В компании считают, что мотор повышенной мощности заинтересует производителей тяжелых грузовиков и сельхозтехники.