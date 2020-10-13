Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.10.2020 15:15
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Группа ГАЗ" начала выпуск очень мощного турбодизеля

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ. Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ.
Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ.

Входящий в состав "Группы ГАЗ" Ярославский моторный завод приступил к производству новой версии турбодизеля ЯМЗ-6580, которая отличается повышенной мощностью.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Chevrolet привезет в Россию конкурентов Hyundai и Kia

Модификация развивает 530 л.с. вместо прежних 420 л.с., при этом удельный расход топлива сохранен на прежнем уровне.

Первую партию из ста моторов завод выпустит до конца года. Расчетный ресурс новой модификации - 1 млн км.

520-сильный мотор отличается от 430-сильного модернизированным турбокомпрессором и блоком управления двигателем, а также эффективной системой охлаждения поршней и масляного насоса повышенной производительности (с 165 л/мин до 175 л/мин).

Напомним, семейство ЯМЗ-658 выпускается с 2014 года, оно имеет объем 14,85 л и конфигурацию V8.

В компании считают, что мотор повышенной мощности заинтересует производителей тяжелых грузовиков и сельхозтехники.

#ГАЗ