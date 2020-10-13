Интернет появится в населенных пунктах от 100 человек

Борьба с цифровым неравенством в России продолжается - 16 октября в России начнут действовать новые правила предоставления универсальных услуг связи. Теперь жители отдаленных населенных пунктов смогут провести льготный интернет прямо к себе домой, подключившись к точке доступа в интернет. Соответствующее постановление правительства об этом опубликовано на прошлой неделе.

Универсальные услуги связи (УУС) - набор минимальных услуг, которые должны быть доступны максимальному числу граждан. Проводить линии оптоволоконной связи в отдаленные и малочисленные населенные пункты операторам экономически невыгодно. Поэтому большинство государств - и Россия не исключение - использует механизм УУС, который финансируется государством. В России в перечень УУС входит установка таксофона и точки коллективного доступа в интернет - например, компьютера в отделении почты или администрации, куда мог прийти любой желающий и бесплатно воспользоваться интернетом.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому УУС будут предоставляться в населенных пунктах от 100 человек (раньше было от 250), стационарные компьютеры для выхода в интернет заменят на точки Wi-Fi, а таксофоны оборудуют средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Также в населенных пунктах меньше чем на 75% охваченных мобильной связью появится точка передвижной сотовой связи. Для исполнения закона разрабатываются подзаконные акты, уточняющие детали исполнения закона. Новое постановление - одно из них.

Основное изменение касается подключения своего компьютера к точке доступа, рассказали "РГ" в минцифре. Сейчас абонент может подключиться к бесплатному Wi-Fi рядом с ней. Но действие сети не превышает нескольких десятков метров, поэтому из дома таким интернетом пользоваться не выйдет. С вступлением в силу нового постановления граждане смогут провести интернет от точки доступа домой - либо за свой счет (купить и проложить кабель), либо заплатить оператору УУС за организацию канала. Стоимость услуги будет регулировать Россвязь.

Сейчас абоненты бесплатно могут пользоваться интернетом рядом с точками доступа Wi-Fi и телефонной связью через таксофоны, напоминают в Ростелекоме, который выступает оператором УУС. Бесплатно можно звонить в том числе на мобильные и междугородние телефоны. Однако интернет, проведенный домой, будет оплачиваться по льготному тарифу, установленному правительством, - 45 рублей в месяц, рассказали в Россвязи.

Также предстоит установить и стоимость сотовой связи в рамках УУС. Раньше государство такие тарифы не регулировало.