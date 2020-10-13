Интервью председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Главное

Новости

В выходные температура в Москве опустится до -3 16:02
Начальника отдела полиции в Казани объявили в федеральный розыск 16:01
Фестиваль науки в "Сириусе" собрал более 3 тысяч участников 16:00
В Мадриде полиция разогнала более 200 вечеринок 15:52
В Волгограде ТЦ наказали из-за сотрудника, неправильно надевшего маску 15:50
"Охотный ряд" могут закрыть за несоблюдение мер против коронавируса 15:47
МЧС возобновило санобработку вокзалов и соцбъектов 15:42
В Грозном возбудили дело после убийства силовиков 15:38
В Москве простились с игроком сборной России и "Спартака" Василием Кульковым 15:32
Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе 15:27
Количество осужденных за разжигание вражды в интернете снизилось в 22 раза 15:18
Греф покинет совет директоров "Яндекса" 15:13
Педагогические вузы подвели итоги приемной кампании 15:04
Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране 14:58
Тихановская снова выдвинула Лукашенко "ультиматум" 14:52
В США мужчина дважды переболел коронавирусом 14:36
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года 14:34
"Звук металла" и "Черный дрозд" покажут на фестивале американского кино 14:31
Собянин упростил порядок выплат на детей 14:26
Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов 14:14
К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 15:00
Рубрика: Власть

Интервью председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Главное

Интервью "Российской газете" официального представителя президента РФ, главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова (посвящено принятию 13 октября Госдумой в первом чтении поправок к закону о Конституционном суде РФ). Главное:
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Проект закона определяет, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя суда и его заместителя.

При этом законопроект устанавливает, что КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а принимать решения правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.

- Суд по запросу президента сможет проверять конституционность даже законопроектов, в том числе проектов законов о поправке к Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении, а также принятых законов до их подписания президентом.

- По запросу президента Конституционный суд будет вправе проверять конституционность законов субъектов Федерации до их обнародования главой региона - высшим должностным лицом субъекта РФ или руководителем высшего исполнительного органа государственной власти региона. При внесении такого запроса дальнейшая работа с этими актами приостанавливается.

- Если Конституционный суд не подтвердит конституционность закона или законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до исключения из него положений, признанных неконституционными. После устранения нарушений законопроект может быть внесен повторно.

- Конституционный суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений международных органов, если истолкование международных договоров России противоречит Конституции РФ. Правом обращения в КС РФ с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

- Конституционный суд по запросу президента, правительства или Верховного суда разрешает вопрос об исполнении решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Российскую Федерацию - в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка России.

- Конституционный суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет в том случае, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты, конституционность законов и нормативных актов президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства, а также конституций (уставов), законов и иных нормативных актов субъектов РФ, примененных в том или ином конкретном деле.

Полностью интервью Павла Крашенинникова читайте здесь

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране
Новая редакция закона о правительстве прошла первое чтение
За сутки в России подтверждено 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах
Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия