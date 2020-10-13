Интервью председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Главное

Интервью "Российской газете" официального представителя президента РФ, главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова (посвящено принятию 13 октября Госдумой в первом чтении поправок к закону о Конституционном суде РФ). Главное:

Проект закона определяет, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя суда и его заместителя.

При этом законопроект устанавливает, что КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а принимать решения правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.

- Суд по запросу президента сможет проверять конституционность даже законопроектов, в том числе проектов законов о поправке к Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении, а также принятых законов до их подписания президентом.

- По запросу президента Конституционный суд будет вправе проверять конституционность законов субъектов Федерации до их обнародования главой региона - высшим должностным лицом субъекта РФ или руководителем высшего исполнительного органа государственной власти региона. При внесении такого запроса дальнейшая работа с этими актами приостанавливается.

- Если Конституционный суд не подтвердит конституционность закона или законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до исключения из него положений, признанных неконституционными. После устранения нарушений законопроект может быть внесен повторно.

- Конституционный суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений международных органов, если истолкование международных договоров России противоречит Конституции РФ. Правом обращения в КС РФ с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

- Конституционный суд по запросу президента, правительства или Верховного суда разрешает вопрос об исполнении решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Российскую Федерацию - в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка России.

- Конституционный суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет в том случае, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты, конституционность законов и нормативных актов президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства, а также конституций (уставов), законов и иных нормативных актов субъектов РФ, примененных в том или ином конкретном деле.

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