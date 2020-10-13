Иранцы выпустят кроссовер размером с Lada Granta

SAIPA - второй по величине автопроизводитель Ирана - готовит к производству новую модель - субкомпактный кроссовер SP100 Cross Country. Об этом компания сообщила через свой аккаунт в соцсети Instagram.

SP100 Cross Country построен на базе выпускаемого с 2018 года седана SAIPA Roham, но имеет кузов "пятидверный хэтчбек". Машина подготовлена для езды по легкому бездорожью - у нее повышенный клиренс и обвес из неокрашенного пластика.

Длина автомобиля составляет около 4 метров, то есть по типоразмеру он сравним с российским хэтчбеком Lada Granta

Платформа, на которой построены Roham и SP100 Cross Country, собственной разработки SAIPA. Для обложенной международными санкциями страны очень важна технологическая независимость. Дизайн этого семейства также разработан собственными силами - он чем-то перекликается с корейскими автомобилями.

Для SP100 Cross Country предложат два бензиновых мотора мощностью 108 и 156 л.с., они будут сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным "автоматом". Привод - только передний.

Серийное производство новинки стартует в 2021 году. Ожидается, что ее цена на внутреннем иранском рынке составит 10-12 тысяч долларов.