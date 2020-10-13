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13.10.2020 14:34
Рубрика: Общество

Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года

Текст: Светлана Ментюкова

Испытания вакцины "Спутник V" с участием детей начнутся не ранее второй половины следующего года после завершения ее испытания для всех остальных возрастов. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"В настоящее время мы совместно с Минздравом же начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование это препарата на детском населении",- передают слова из выступления ученого РИА Новости.

Александр Гинцбург также заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет проходить контроль в Центре Гамалеи независимо от того, на какой производственной площадке она будет выпускаться.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что производство вакцины налажено на одном из российских предприятий и еще с двумя ведутся переговоры о начале производства.

По словам Александра Гинцбурга, миллионы доз вакцины поступят в гражданский оборот в России в конце ноября-начале декабря, за год рассчитывают привить более 70% населения.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Прививки и вакцинация Пандемия коронавируса COVID-19

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