Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года

Испытания вакцины "Спутник V" с участием детей начнутся не ранее второй половины следующего года после завершения ее испытания для всех остальных возрастов. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"В настоящее время мы совместно с Минздравом же начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование это препарата на детском населении",- передают слова из выступления ученого РИА Новости.

Александр Гинцбург также заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет проходить контроль в Центре Гамалеи независимо от того, на какой производственной площадке она будет выпускаться.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что производство вакцины налажено на одном из российских предприятий и еще с двумя ведутся переговоры о начале производства.

По словам Александра Гинцбурга, миллионы доз вакцины поступят в гражданский оборот в России в конце ноября-начале декабря, за год рассчитывают привить более 70% населения.