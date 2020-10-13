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13 октября 2020 г.

Указ губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 года № 171-у "О введении дистанционной работы на территории Магаданской области"

Дата подписания 12 октября 2020 г.
Опубликован 13 октября 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Органам государственной власти Магаданской области, органам местного самоуправления Магаданской области и подведомственным им организациям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, с 12 октября 2020 года до отмены действия на территории Магаданской области режима повышенной готовности, введенного указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области", обеспечить:

1.1. Перевод на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов государственных гражданских служащих Магаданской области, работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;

- всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень заболеваний, указанных в приложении № 2 к постановлению Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области", за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской области и подведомственных им организаций.

При этом данное требование не распространяется на организации, определенные решением областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области.

1.2. Принятие локальных актов об установлении численности государственных гражданских служащих Магаданской области, работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской области и подведомственных им организаций.

1.3. Представление еженедельно в адрес департамента государственной службы и кадров аппарата губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области информации о государственных гражданских служащих Магаданской области, работниках, исполнителях по гражданско-правовым договорам, в отношении которых были приняты решения, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего указа (без персональных данных).

1.4. Принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия государственных гражданских служащих Магаданской области, работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора Магаданской области А.Н.Белозерцев



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