Медведев: Россияне не должны получать доход ниже прожиточного минимума

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ни один человек в России не должен получать доход ниже прожиточного минимума. Во вторник он провел заседание комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР.

"С учетом пандемии нужно ставить и вопрос о том, чтобы ни один человек в нашей стране не получал доход ниже прожиточного минимума, некоторые предложения на сей счет я делал, вокруг них началась дискуссия, что само по себе неплохо", - заявил он в ходе своего выступления, сообщает ТАСС.

Медведев также подчеркнул, что решение соответствующей задачи потребует налаживание адресной социальной помощи по отдельным категориям гражданам.

Напомним, что ранее Медведев поручил фракции "Единой России" в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.