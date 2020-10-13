Миротворцы ОДКБ начали первый этап учений "Нерушимое братство-2020"

В Беларуси на полигоне Лосвидо 13 октября командующему Коллективными миротворческими силами полковнику Дмитрию Соболю вручили мандат ООН на проведение операции по поддержанию мира. Так начался первый этап начавшихся накануне учений "Нерушимое братство-2020".

"Коллективными миротворческими силами ОДКБ проходит подготовка контингентов к проведению миротворческой операции. Подразделения отрабатывают сопровождение колонн с гуманитарными грузами, занятие миротворческими контингентами своих зон ответственности, охранение и противодействие нападению", - сообщил начальник штаба руководства учением полковник Владимир Белый.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, учение "Нерушимое братство-2020" проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год.

Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ

"Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года", - сказал Владислав Щегрикович.

В рамках учений миротворцы отработают навыки оказания первой медпомощи, патрулирования местности, организации работы контрольно-пропускных пунктов.