Могут ли лишить прав за перевозку бензина в обычном автомобиле

Бензин входит в число опасных грузов, поэтому к его перевозке предъявляются особые требования. Что делать, если нужно, например, отвезти несколько канистр в свой гараж?

Существует документ - Правила перевозки грузов, утвержденные постановлением правительства РФ №272 от 15.04.2011. В свою очередь он опирается на Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. В нем прописано, в том числе, как должны перевозиться опасные вещества частными лицами для своих нужд или перепродажи.

В частности, указано, что в одном транспортном средстве должно быть не более 60 литров легковоспламеняющейся жидкости на одну емкость, а общее число перевозимого горючего не должно превышать 240 литров. Также необходимо принять меры для предотвращения утечки, пишет aif.ru.

60-литровые канистры слишком большие и неудобные, поэтому чаще всего используются более маленькие. Несложно посчитать, что если разрешены 240 литров, то в личном автомобиле можно провезти максимум 12 канистр по 20 литров или 24 канистры по 10 литров. Важно, что пластиковая тара из-под масла или воды не подходит: емкости должны быть сертифицированы для топлива.

При необходимости перевезти большее число горючего, нужно получать специальное разрешение. На обычный легковой автомобиль его получить не удастся - у него нет цистерны, заземления и прочих противопожарных требований.

Если правила перевозки нарушены, то инспектор ГИБДД вправе наложить штраф по статье 12.21.2 КоАП РФ. Водителя могут даже лишить прав на срок до шести месяцев. Причем, не только за перевозку более 240 литров бензина, но и за использование некачественной или неподходящей тары, протечки топлива.