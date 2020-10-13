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13.10.2020 10:15
Рубрика: Легковые авто

Накапотная статуэтка Rolls-Royce оказалась вне закона

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Rolls Royce. Фото: Пресс-служба Rolls Royce.
Фото: Пресс-служба Rolls Royce.

Подсвеченная хрустальная фигурка Ники, вариация знаменитого фирменного знака автомобилей Rolls-Royce и популярная среди клиентов в последние 4 года опция, стала вне закона на территории Евросоюза.

Фото: скриншот с youtube.com
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По новому техническому регламенту UNECR48, для автотранспорта на территории ЕС запрещено использование световых приборов на капоте. Новые унифицированные правила призваны препятствовать световому загрязнению окружающей среды в регионе.

Компания Rolls-Royce уже прекратила предложение опции подсвеченной фигурки, что было встречено неодобрительными отзывами клиентов. Владельцам автомобилей со светящимся "Духом экстаза" было предложено отключить подсветку, либо заменить хрустальную фигурку серебряной с возвратом 3500 фунтов, уплаченных за опцию.

"Дух экстаза", накапотная фигурка парящей Ники, неизменно венчает радиаторы автомобилей Rolls-Royce с 1920-х годов и сегодня является одним из самых узнаваемых товарных знаков автоиндустрии.

#Rolls-Royce