Накапотная статуэтка Rolls-Royce оказалась вне закона

Подсвеченная хрустальная фигурка Ники, вариация знаменитого фирменного знака автомобилей Rolls-Royce и популярная среди клиентов в последние 4 года опция, стала вне закона на территории Евросоюза.

По новому техническому регламенту UNECR48, для автотранспорта на территории ЕС запрещено использование световых приборов на капоте. Новые унифицированные правила призваны препятствовать световому загрязнению окружающей среды в регионе.

Компания Rolls-Royce уже прекратила предложение опции подсвеченной фигурки, что было встречено неодобрительными отзывами клиентов. Владельцам автомобилей со светящимся "Духом экстаза" было предложено отключить подсветку, либо заменить хрустальную фигурку серебряной с возвратом 3500 фунтов, уплаченных за опцию.

"Дух экстаза", накапотная фигурка парящей Ники, неизменно венчает радиаторы автомобилей Rolls-Royce с 1920-х годов и сегодня является одним из самых узнаваемых товарных знаков автоиндустрии.