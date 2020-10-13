Назван самый популярный в России iPhone

13 октября в 20:00 по московскому времени состоится презентация Apple, на которой покажут линейку iPhone 12. Эксперты "Яндекс.Маркет" изучили спрос на гаджеты и рассказали, какие модели популярны у россиян и когда лучше всего покупать новые iPhone.

Как отмечают специалисты, традиционно цены на только что презентованные модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. Эксперты подчеркивают, что покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода.

По данным сервиса, при выборе мобильного телефона чаще всего россияне обращают внимание на устройства китайского производителя Xiaomi - 28% пользовательских переходов в 2020 году пришлось на предложения этого бренда. На втором месте по популярности оказался Samsung (22%), а только на третьем - Apple с 18% переходов.

В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб. Второй по популярности моделью стал iPhone Xr, а третьей - iPhone 11 Pro.