Назван самый популярный в России iPhone

Как отмечают специалисты, традиционно цены на только что презентованные модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость "выравнивается" и с весны меняется уже незначительно. Эксперты подчеркивают, что покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода.
По данным сервиса, при выборе мобильного телефона чаще всего россияне обращают внимание на устройства китайского производителя Xiaomi - 28% пользовательских переходов в 2020 году пришлось на предложения этого бренда. На втором месте по популярности оказался Samsung (22%), а только на третьем - Apple с 18% переходов.
В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб. Второй по популярности моделью стал iPhone Xr, а третьей - iPhone 11 Pro.