Новые кроссоверы Honda станут очень брутальными

Внешний облик внедорожников и кроссоверов марки Honda претерпит радикальные перемены, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента североамериканского отделения Honda Motor Джея Джозефа.

По словам топ-менеджера, в Северной Америке в последние годы все большую популярность набирают классические внедорожники и культура офф-роуда.

Автомобили с сугубо внедорожными атрибутами - колесами с развитыми грунтозацепами, защитой кузова и агрегата, неразрезными мостами с блокировками - зачастую никогда не покидают асфальта. Эта волна охватила и автомобильный дизайн, покупатели все чаще выбирают даже кроссоверы, стилизованные под классические SUV. И Honda не намерена больше оставаться в стороне от тенденции.

Первым новый образ примерил обновленный пикап Ridgeline, представленный на прошлой неделе. Массивная решетка радиатора, внушительные накладки на колесные арки из грубого пластика, новые бамперы, колесные диски - все призвано сообщить пикапу вид серьезного внедорожника. Еще радикальнее преобразится среднеразмерный кроссовер Honda Pilot четвертого поколения, который выйдет в следующем году.

Более 70% проданных в США в прошлом году автомобилей - внедорожники, кроссоверы и пикапы. У Honda на долю автомобилей этих категорий пришлось только 53% продаж. К тому же за текущий финансовый год Honda ожидает снижение прибыли на 68%.