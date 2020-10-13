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13.10.2020 10:30
Рубрика: Легковые авто

Новые кроссоверы Honda станут очень брутальными

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Внешний облик внедорожников и кроссоверов марки Honda претерпит радикальные перемены, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента североамериканского отделения Honda Motor Джея Джозефа.

Фото: Пресс-служба Honda.
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По словам топ-менеджера, в Северной Америке в последние годы все большую популярность набирают классические внедорожники и культура офф-роуда.

Автомобили с сугубо внедорожными атрибутами - колесами с развитыми грунтозацепами, защитой кузова и агрегата, неразрезными мостами с блокировками - зачастую никогда не покидают асфальта. Эта волна охватила и автомобильный дизайн, покупатели все чаще выбирают даже кроссоверы, стилизованные под классические SUV. И Honda не намерена больше оставаться в стороне от тенденции.

Первым новый образ примерил обновленный пикап Ridgeline, представленный на прошлой неделе. Массивная решетка радиатора, внушительные накладки на колесные арки из грубого пластика, новые бамперы, колесные диски - все призвано сообщить пикапу вид серьезного внедорожника. Еще радикальнее преобразится среднеразмерный кроссовер Honda Pilot четвертого поколения, который выйдет в следующем году.

Более 70% проданных в США в прошлом году автомобилей - внедорожники, кроссоверы и пикапы. У Honda на долю автомобилей этих категорий пришлось только 53% продаж. К тому же за текущий финансовый год Honda ожидает снижение прибыли на 68%.

#Honda