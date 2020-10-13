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13.10.2020,  
13:50
Текст:  Алексей Моисеев

Новый самоходный противотанковый ракетный комплекс показали в КНДР

На недавнем военном параде в Пхеньяне в числе других новинок северокорейского ВПК был также представлен новый самоходный противотанковый комплекс.
Фото: NK News / youtube.com Фото: NK News / youtube.com
Фото: NK News / youtube.com

Пусковая установка смонтирована на ранее не демонстрировавшемся четырехосном бронетранспортере, внешне напоминающем американский Stryker.

У этой новинки моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части корпуса, за рабочими местами водителя и наводчика-оператора. На видеокадрах не видно, но в корме имеются люки.

Машина получила дополнительное бронирование и, по всей видимости, у нее усилили противоминную защиту. Судя по всему, из-за этого утрачена способность форсировать вплавь водные преграды.

Этот же БТР был использован как платформа для создания "колесного танка".

Если говорить о вооружении, на нем применены ракеты с лазерным наведением, которые значительно крупнее уже показанных ранее Bulsae-3, являющихся глубоко модернизированной версией советского "Фагота".

Фото: textronsystems / youtube.com
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Максимальная дальность применения этих ПТУР, как предполагается, превышает 5000 метров. Они имеют мощные тандемные боевые части, способные пробивать многослойную танковую броню с элементами динамической защиты.

Как и на других образцах северокорейской техники, для самообороны здесь установлен 30-мм автоматический гранатомет.

Также на этом параде показали дальнобойный комплекс, предназначенный для уничтожения различных целей, являющийся аналогом китайского AFT-10. Он установлен на облегченном трехосном шасси БТР, известного как М-2010.

Фото: NK News / youtube.com

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Фото: Wikimedia.org
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