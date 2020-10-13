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13.10.2020 20:57
Рубрика: Digital

Деревня принимает

Интернет и сотовая связь появятся в самых маленьких населенных пунктах
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Борьба с цифровым неравенством в России продолжается - 16 октября в России начнут действовать новые правила предоставления универсальных услуг связи. Теперь жители отдаленных населенных пунктов смогут провести льготный интернет прямо к себе домой, подключившись к точке доступа в интернет.
Сегодня в УУС пока входят таксофон и точка коллективного доступа в интернет. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Сегодня в УУС пока входят таксофон и точка коллективного доступа в интернет. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Сегодня в УУС пока входят таксофон и точка коллективного доступа в интернет. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Универсальные услуги связи (УУС) - набор минимальных услуг, которые должны быть доступны максимальному количеству граждан. Проводить линии оптико-волоконной связи в отдаленные и малочисленные населенные пункты операторам экономически невыгодно. Поэтому в большинстве государств - и Россия не исключение - используется механизм УУС, который финансируется государством. В России в перечень УУС входит установка таксофона и точки коллективного доступа в интернет.

Минцифры отчиталось о подключении школ и больниц к интернету

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому УУС будут предоставляться в населенных пунктах от 100 человек (раньше было от 250), коллективные точки доступа в интернет в виде стационарных компьютеров заменят на точки wi-fi, а таксофоны оборудуют средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Также в населенных пунктах, меньше чем на 75% охваченных мобильной связью, появится точка передвижной сотовой связи. Для исполнения закона разрабатываются подзаконные акты, уточняющие детали исполнения закона. Новое постановление - одно из них. Основное изменение касается подключения собственного домашнего компьютера к точке доступа, рассказали "РГ" в Минцифры РФ.

Сейчас любой абонент может подключиться к бесплатному wi-fi рядом с ней. Но действие сети не превышает нескольких десятков метров, поэтому из дома таким интернетом пользоваться не получится. С вступлением в силу нового постановления граждане смогут провести интернет от точки доступа прямо домой - либо за свой счет, либо заплатить оператору УУС за организацию канала. Стоимость такой услуги будет регулировать Россвязь.

Абоненты бесплатно могут пользоваться интернетом рядом с точками доступа wi-fi и телефонной связью через таксофоны, напоминают в Ростелекоме, который выступает оператором УУС. Бесплатно можно звонить в том числе на мобильные и междугородные телефоны. Однако интернет, проведенный домой, будет оплачиваться по льготному тарифу, установленному правительством, - 45 рублей в месяц, рассказали в Россвязи. Также предстоит установить и стоимость сотовой связи в рамках УУС. Раньше государство такие тарифы не регулировало. Скорость интернета в рамках УУС составляет от 10 Мбит/сек. Это позволяет пользоваться мессенджерами, просматривать картинки, читать новости и так далее. Однако посмотреть фильм или принять участие в видеоконференции будет непросто: качество видео будет низким. Если жители таких населенных пунктов захотят повысить скорость интернета, они смогут сделать это за дополнительную плату. Организация связи не только повысит доступность УУС, но и поможет развитию бизнеса, считают в минцифре. Например, возможно создание местного бизнеса по организации каналов связи.

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