Пользователей Сети повеселил заправщик, переливший бензин на АЗС

Это видео, где под заехавшим на АЗС автомобилем быстро растекается бензиновая лужа, повеселило десятки тысяч пользователей. Очень уж уморительно выглядит сосредоточенный на своей работе заправщик - держит пистолет в баке, поглядывает на счетчик, изумляясь количеству залитого бензина, и не видит, что топливо журчит у него под ногами.

Но что же на самом деле произошло? Этот вопрос разделил пользователей Сети на два лагеря. Одни убеждены, что виноват ротозей-заправщик, не до конца засунувший пистолет в горловину. Но присмотритесь-ка: брызг бензина не наблюдается, то есть топливо льется именно в бак, а не мимо.

Вторые утверждают, что причина казуса - неисправность системы подачи бензина. Или поврежден подводящий топливопровод или пришла пора менять уплотнитель.

Так или иначе, теперь нужно быстро глушить двигатель и вручную толкать легковушку на безопасное расстояние и там уже выяснять, по чьей вине разлилось топливо и кто будет за это платить. И ни в коем случае не нервничать при этом и не пытаться закурить!