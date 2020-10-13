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13.10.2020 13:00
Рубрика: Видео

Пользователей Сети повеселил заправщик, переливший бензин на АЗС

Текст: Вадим Давыденко

Это видео, где под заехавшим на АЗС автомобилем быстро растекается бензиновая лужа, повеселило десятки тысяч пользователей. Очень уж уморительно выглядит сосредоточенный на своей работе заправщик - держит пистолет в баке, поглядывает на счетчик, изумляясь количеству залитого бензина, и не видит, что топливо журчит у него под ногами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но что же на самом деле произошло? Этот вопрос разделил пользователей Сети на два лагеря. Одни убеждены, что виноват ротозей-заправщик, не до конца засунувший пистолет в горловину. Но присмотритесь-ка: брызг бензина не наблюдается, то есть топливо льется именно в бак, а не мимо.

Вторые утверждают, что причина казуса - неисправность системы подачи бензина. Или поврежден подводящий топливопровод или пришла пора менять уплотнитель.

Так или иначе, теперь нужно быстро глушить двигатель и вручную толкать легковушку на безопасное расстояние и там уже выяснять, по чьей вине разлилось топливо и кто будет за это платить. И ни в коем случае не нервничать при этом и не пытаться закурить!

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#видео #авто