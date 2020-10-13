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13.10.2020 08:50
Рубрика: Общество

Познер предложил штрафовать за отсутствие перчаток и масок в пандемию

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За легкомысленное отношение к пандемии, отсутствие перчаток и защитных масок в общественных местах, нужно штрафовать. Такое мнение высказал телеведущий и журналист Владимир Познер.

Фото: iStock
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"В начале предупредить человека, а после наказать рублем. Замеченного впервые на 25 тысяч, уличенного в повторном нарушении требований - уже на 50. Я не настаиваю именно на таких цифрах, но сумма штрафа должна быть ощутимой, иначе мера теряет смысл", - цитирует собеседника "АиФ".

По словам журналиста, именно личное попустительство к вопросам здоровья и безопасности окружающих вынуждает власти вводить жесткие ограничения.

Накопленный системой здравоохранения страны запас прочности пока позволяет избегать введения всеобщего локдауна из-за COVID-19. За время борьбы с пандемией выстроена система работы, которая показывает свою эффективность. По сравнению с весной, когда вирус SARS-CoV-2 стал активно распространяться по территории страны, врачи сегодня располагают понятными протоколами лечения, позволяющими быстро ставить на ноги заболевших пациентов.

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