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13.10.2020 13:56
Рубрика: Происшествия

Напавший с ножом на курских школьниц получил пять лет колонии

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Напавший с ножом на школьниц местечке Свобода Курской области 53-летний мужчина приговорен к пяти годам колонии. Как сообщили в СУ СКР по региону, суд признал его виновным в "нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья" и "нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Фото: iStock
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Напомним, что преступление произошло в октябре прошлого года. Как установили следователи, сначала злоумышленник на улице напал на 19-летнюю девушку: она сумела вырваться и убежала. После - в этот же вечер - на автобусной остановке он увидел двух школьниц. К ним он подошел с ножом, и приставил его к шее одной из девочек. Школьницы стали сопротивляться, в результате первую он ранил в плечо, а вторая получила порез пальцев.

В СУ СКР отметили, что все нападения были совершены "с целью хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для здоровья". Приговором суда назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

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