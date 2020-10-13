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13.10.2020 07:00
Рубрика: Дороги

В госкомпании "Автодор" рассказали о стоимости проезда по ЦКАД

Текст: Евгений Гайва
Плата за проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) для владельцев транспондеров составит около 2,5 рубля за километр, рассказал в интервью "Российской газете" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Например, стоимость проезда по транспондеру 2,5 - 2,55 рубля за километр. Для разовых поездок цена, конечно, будет выше", - сказал он.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Максимальный тариф для владельца легкового автомобиля установлен распоряжением правительства России и составляет пять рублей за километр, отметил Петушенко. При этом, заметил он, тарифы могут меняться в зависимости от времени года, времени суток, дней недели.

Кроме того, плата снижается, если есть абонемент или у пользователя подключена программа лояльности через личный кабинет.

На ЦКАД будет действовать система взимания платы "Свободный поток". То есть водитель не будет останавливаться при проезде через пункт взимания платы, а система сфотографирует госномер автомобиля. Оплата будет списываться через транспондер. Внести ее также можно будет через приложение "Автодора", мобильные приложения банков, киоски "Элекснет" или офисы операторов мобильной связи.

Полностью интервью председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".