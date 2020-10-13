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13.10.2020 17:35
Рубрика: Общество

Квартиры нашли хозяев

Текст: Антон Валагин (Воронеж - Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
После публикации "РГ" и возбуждения уголовного дела о халатности против чиновников сложная ситуация с квартирами для молодых людей, оставшихся без родителей, в Воронежской области, похоже, сдвинулась с мертвой точки. Департамент соцзащиты провел аукционы по приемлемым для застройщиков ценам, приобрел 130 квартир и начал вручать ключи тем, кому государственное жилье положено по закону. Однако ни 130, ни даже 1300 квартир проблему не решат. Слишком долго местные власти не обращали на нее внимания. Ключи от купленных в 2020 году квартир выдают тем, кто должен был получить их в еще в прошлой пятилетке.

До последнего времени чиновники крайне неохотно покупали жилье для сирот. Все проведенные с этой целью в начале 2020 года аукционы были признаны несостоявшимися: цены на "квадраты" там предлагались намного ниже рыночных, и строительные компании просто не принимали участия в торгах. Чиновников это не смущало - они раз за разом назначали новые тендеры на заведомо нереальных условиях и констатировали, что ничего не вышло.

Фото: Сергей Иванов
Почему воронежские сироты остались без квартир

"Мы нащупываем цену, которая будет минимальной", - так оценила процесс директор регионального департамента соцзащиты Ольга Сергеева.

После вмешательства прокуратуры и прессы ("РГ-Неделя" написала о ситуации в № 148 от 8 июля 2020 года) о жилье для сирот заговорили на совещаниях в областном правительстве. Уже в день выхода статьи было объявлено, что закупочная цена на аукционах будет повышена до 43,5 тысячи рублей за квадратный метр против прежних 39.

Вскоре СКР возбудил против чиновников департамента уголовное дело о халатности. Подробности расследования не раскрываются, но результат налицо: делопроизводство оживилось, власти приобрели 130 квартир, 22 уже передали хозяевам.

В соседней Тамбовской области, в Мичуринске, для сирот строят 40 квартир. До конца года ключи от собственного жилья получат 277 человек

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