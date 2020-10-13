До последнего времени чиновники крайне неохотно покупали жилье для сирот. Все проведенные с этой целью в начале 2020 года аукционы были признаны несостоявшимися: цены на "квадраты" там предлагались намного ниже рыночных, и строительные компании просто не принимали участия в торгах. Чиновников это не смущало - они раз за разом назначали новые тендеры на заведомо нереальных условиях и констатировали, что ничего не вышло.
"Мы нащупываем цену, которая будет минимальной", - так оценила процесс директор регионального департамента соцзащиты Ольга Сергеева.
После вмешательства прокуратуры и прессы ("РГ-Неделя" написала о ситуации в № 148 от 8 июля 2020 года) о жилье для сирот заговорили на совещаниях в областном правительстве. Уже в день выхода статьи было объявлено, что закупочная цена на аукционах будет повышена до 43,5 тысячи рублей за квадратный метр против прежних 39.
Вскоре СКР возбудил против чиновников департамента уголовное дело о халатности. Подробности расследования не раскрываются, но результат налицо: делопроизводство оживилось, власти приобрели 130 квартир, 22 уже передали хозяевам.
В соседней Тамбовской области, в Мичуринске, для сирот строят 40 квартир. До конца года ключи от собственного жилья получат 277 человек