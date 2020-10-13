Оказывается, коровам тоже делают... маникюр, причем регулярно. Но если люди выполняют эту косметическую процедуру в основном ради эстетики, то буренкам она сохраняет здоровье, а подчас и жизнь, а сельхозпредприятию - плюсовые производственные показатели. В последние годы спрос на эту услугу из-за изменения условий содержания животных на фермах только растет. Чтобы увидеть работу мастеров копытного сервиса своими глазами, в необычный маникюрный салон заглянули корреспонденты "РГ".

Стригут копыта в комплексах обычно всему поголовью сразу, причем не один раз в год. Фото: Ирина Штольба

Стрижка болгаркой

- Что ж вы бахилы не надели? - с сомнением посмотрели на нашу обувь для чистого городского асфальта мужчины в спецодежде. - Испачкаться можете...

Поняли мы это поздновато... Коровья маникюрня - выездная. Мастера привозят с собой специальный станок и размещают его прямо в помещении животноводческого комплекса: так и животным идти к нему ближе, да и страшно буренкам чуть меньше, если подружки рядом в стойлах спокойно жуют свой корм. Однако, несмотря на автоматическое удаление навоза и вообще современное устройство всех процессов, ферма остается фермой, самая подходящая обувь здесь - сапоги.

К нашему приходу одна из черно-белых клиенток с четырехзначным номером на ухе в станке уже стояла, недоуменно вытягивая шею в сторону суетящихся вокруг нее людей. На самом деле никаких болезненных ощущений животное в этот момент не испытывает. Станок, сконструированный так, чтобы во время процедуры тело и ноги буренки были хорошо зафиксированы и она ничего себе не поранила, продуман до мелочей: по сооруженному из передвижных ограждений коридору корова идет в нужном направлении и легко заходит в этот станок-бокс, напоминающий узкую клетку. Там ее тело поддерживают грудным и брюшным ремнями, а потом в процессе маникюра поочередно крепят к конструкции обрабатываемые конечности.

Возмущенная буренка ногами при этом, конечно, дергает, пытаясь их высвободить, что небезопасно и для мастера тоже, но, если все сделано правильно, крепеж в итоге получается идеальным и во время процедуры копыто неподвижно. Тут же, на станке, размещены подставки под инструмент, и процедура начинается...

Мастер вычищает пространство между двумя частями копыта (пальцами), где часто застревают камешки, доставляющие животному неудобства, а потом быстро и почти без усилий, словно масло, срезает острым ножом лишний роговой слой. Внешние края копыта обрабатывают обычной болгаркой - опиливают все наросшее и ненужное, придавая буренкиной обуви "классическую" форму.

Ярославские специалисты по коровьему маникюру колесят уже не только по Ярославской области и ЦФО, но и по более отдаленным регионам

...Одну заднюю ногу мастер сделал, а на другой после снятия наросшего слоя обнаружилась язва, потекла кровь. Ситуация, объясняют, распространенная. В бумагах специалист ставит пометку, какая хворь у конкретной коровы найдена, и начинает лечение: на болячку наносится лекарство, копыто бинтуется и заматывается специальной красной изолентой, чтобы чуть позднее больную легче было найти в стаде и снять повязку.

После обработки всех четырех копыт буренка с синей меткой на лбу (ставится тем, кто процедуру прошел) выходит из открывшихся дверей станка и не спеша отправляется в родное стойло. Пока она, к счастью, не хромает, а значит, далеко болезнь не зашла.

Где ты, трава зеленая?

Стригут копыта в комплексах обычно всему поголовью сразу, причем не один раз в год: большинству - для профилактики, а части рогатых - уже в качестве необходимой лечебной меры. По словам специалистов, в хозяйствах, где хорошо заботятся о стаде, животных с больными копытами бывает процентов пять. В тех, где на это машут рукой, - гораздо больше.

- В 2000-х годах началось массовое перевооружение сельского хозяйства на промышленный тип содержания скота, стали появляться крупные комплексы, где животные содержатся на бетонном полу. Когда коровы паслись на пастбищах, на земле и траве, роговой чехол копыта естественным образом стачивался, возникавшие иногда проблемы с копытами решал ветеринарный врач. В современных комплексах естественного стачивания не происходит. В результате при хорошем питании животных роговой чехол разрастается в разные стороны, деформируется, корова начинает испытывать боль, хромать. Все это может сопровождаться различными заболеваниями копыт. Животные страдают и могут даже погибнуть. Естественно, снижаются надои, - объясняет ветеринарный врач-ортопед Юрий Кошутин.

Именно благодаря ему в Ярославской области эта услуга стала оказываться на хорошем профессиональном уровне. Юрий Кошутин рассказывает, что, когда понял, как стрижка копыт стала востребована, собрал команду специалистов-единомышленников. Заказали оборудование, поехали повышать квалификацию в Европу и Америку, потом и сами начали делать станки-боксы, предложили свою технологию. Сейчас ярославские специалисты по коровьему маникюру колесят уже не только по Ярославской области и ЦФО, но и по более отдаленным регионам России.

Нет такой профессии

Но вот профессии такой, сетуют мастера, в реестре рабочих специальностей нигде в мире до сих пор нет. Даже на Западе, где в число востребованных она попала раньше, чем в России. Сами себя представители редкого ремесла называют копытчиками или ортопедами-триммерами (второй вариант больше распространен у зарубежных коллег). Мастера с высшим образованием предпочитают название "ветеринарный врач-ортопед".

Кстати, нам довелось наблюдать за работой именно врачей-ортопедов - Алексея Пенкина и Евгения Смирнова. По их словам, каждый месяц роговой чехол копыта нарастает примерно на шесть - восемь миллиметров, то есть без обработки за полгода появляется около четырех сантиметров лишней роговой ткани. Если же не делать стрижку год или два, можно вообще лишиться стада. Алексей даже заметил, что прихрамывающие животные обычно стараются вставать в стойло поближе к выходу, чтобы облегчить себе походы на дойку и обратно. При запущенной болезни животное вообще может не встать на ноги.

Впрочем, выполнять стрижку абы как - ничуть не лучше. По словам мужчин, без должного опыта и выучки "можно корове и ноги сломать", да и самому "получить копытом". Поэтому начинают этому делу обучаться с азов: сначала ходят в помощниках - загоняют коров в станок, потом идет длительный период учебы у станка - и только затем уже самостоятельная работа. И все это делают в своей "внутренней академии", перенимая опыт друг у друга, обмениваясь им с зарубежными коллегами, потому что профессии такой, как уже сказано выше, официально не существует.

Хотя процедуры приходится выполнять очень разной степени сложности. Например, ставить на копыта коровам... каблуки - особые деревянные накладки. Они используются, когда копыто по разным причинам стачивается или нарастает неравномерно: одна половина больше, другая меньше. Этот своеобразный протез наклеивается на часть больного копыта, чтобы восстановить форму рогового чехла, уравновесить нагрузку и избавить животное от болевых ощущений.

- Это достаточно сложная работа, ответственная и физически тяжелая, - признает Юрий Кошутин. - Но, когда ты видишь результат своего труда, ты понимаешь, что делаешь что-то крайне важное и полезное. Результат практически мгновенный. Я заметил, что у коровы, которой помогли, даже выражение глаз меняется. Она еле-еле ходила, а через две недели после процедуры приезжаешь в хозяйство и видишь счастливое животное, которое может даже бегать... Конечно, это радует.

Компетентно

Евгений Сорокин, директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области:

- От состояния копыт напрямую зависит здоровье животных и их продуктивность. Регулярная, своевременная и качественная обрезка копыт у коров наряду с использованием копытных ванн - один из основополагающих факторов в профилактике заболеваний. При игнорировании этой процедуры утолщенный слой роговицы копыта трескается, загибается, что приводит к повреждению мягкой ткани конечностей и непосредственно самих копыт. Также появляется риск развития воспалительных процессов и загнивания. Возможно возникновение копытной гнили, копытного дерматита, ламинита и так далее. Животное пытается избавить себя от боли и поставить ногу так, чтобы давление на копытце стало минимальным, вследствие чего вес тела распределяется неодинаково, и это дает колоссальную нагрузку на суставы. Конечно же, все это сказывается и на молочной продуктивности коровы и даже может привести к потере животного. Чтобы этого избежать, нужно сделать копыта максимально устойчивыми, подвижными и как можно раньше диагностировать проблему.